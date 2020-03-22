По меньшей мере пять человек пострадали при взрыве боевых припасов на складе ракетно-артиллерийского завода, расположенного в Мурманской области.

Инцидент произошёл в 15:10 на складе завода в микрорайоне Росляково. При разгрузке сдетонировал снаряд, который не повлёк за собой возгорание. В результате взрыва пострадало пять человек.

Состояние двух пострадавших оценивается как тяжёлое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Как уточняет «Лайф», одной из причин произошедшего могло стать неправильное обращение с боеприпасами.

Minval.az