Согласно указанию Президента Азербайджана Ильхама Алиева наша страна, в ответ на обращении Комиссии Африканского союза, оказала помощь этой организации в размере 20000 долларов США.

Как говорится в сообщении МИД Азербайджана, помощь была представлена комиссару по социальным вопросам Амире Эльфадиль постоянным представителем Азербайджана при Африканском союзе Эльманом Абдуллаевым .

Помощь, предоставленная Азербайджанским агентством международного развития (AIDA), была выделена для оказания помощи в преодолении социально-экономических последствий эпидемии Эболы во многих африканских странах, особенно в Демократической Республике Конго.

Minval.az