На космодроме Байконур в Казахстане состоялся успешный запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и 34 спутниками связи британской компании OneWe, сообщает Роскосмос.

Ракета оторвалась от стартового стола в 19:06 по Киеву. Разделение разгонного блока и третьей ступени ракеты прошло в штатном режиме через 562 секунды после старта.

После отделения головной части разгонный блок Фрегат продолжил выведение аппаратов на заданную орбиту. В следующие 3,5 часа космические аппараты будут отделяться от него группами по два или четыре спутника.

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