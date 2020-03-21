Туркмения не отказалась от празднования Новруз байрама, как соседи по региону, но проводит торжества без излишней массовости.

Как сообщает РИА Новости, традиционно в Туркменистане день весеннего равноденствия отмечается два дня — 21-22 марта, причем в первый день по всей стране проходят массовые посадки деревьев, в которых принимает участие президент Гурбангулы Бердымухамедов. Также 21 марта также начинаются главные праздничные торжества в долине Новруза под Ашхабадом.

В этом году, угроза коронавирусной инфекции, хоть и не отменила праздничные торжества честь Новруза в Туркменистане, но внесла в их проведение определенные коррективы.

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