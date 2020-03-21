В Грузии с 21 марта на один месяц вводится чрезвычайное положение из-за коронавируса, сообщил в субботу на брифинге премьер-министр Георгий Гахария.

«Сейчас наша главная задача — предотвратить быстрое распространение коронавируса среди населения. В условиях чрезвычайного положения за нарушение правил карантина и самоизоляции будут применены санкции, вводятся ограничения на движение транспорта, кроме грузовых перевозок», — сказал Гахария.

По его словам, в условиях ЧП может ограничиваться право собственности физических и юридических лиц.

«В случае необходимости правительство обеспечит регулирование цен на медикаменты, медицинское обслуживание и на товары первой необходимости. Все физические и юридические лица обязаны выполнять условия чрезвычайного положения, за нарушения этих условий физические лица будут оштрафованы на 3 тысячи лари, а юридические — на 15 тысяч лари, а при повторном нарушении привлечены к уголовной ответственности сроком на три года лишения свободы», — передает его слова «Интерфакс».

При этом он подчеркнул, что объявление ЧП не означает введения ограничения для СМИ. «Чрезвычайное положение, которое объявлено в масштабах всей страны, не касается СМИ», — сказал.

По его словам, единственным требованиям к работникам СМИ является заботиться о своей личной безопасности и здоровье.

Официально ЧП в Грузии будет введено в субботу вечером, после его утверждения в парламенте.

По данным на утро субботы, в Грузии выявлено 47 инфицированных коронавирусом граждан.

Minval.az