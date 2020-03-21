Медики казахстанской столицы обнаружили наличие коронавируса у четырехмесячного ребенка., сообщает ТАСС со ссылкой на об этом сообщила руководителя управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Сауле Кисикову. На данный момент в Нур-Султане зафиксировано 28 случаев заражения.

«Зарегистрированные случаи распределены по возрасту: до 18 лет двое — это один четырехмесячный младенец и подросток 14 лет. В возрастной группе от 18 до 29 лет — три человека. 64% зарегистрированных случаев — или 18 человек — приходятся на возрастную группу от 30 до 49 лет. От 50 до 59 лет — четыре человека и старше 60 лет — один», — рассказала она.

Говоря о половозрастной структуре инфицированных, она уточнила, что из 28 зараженных восемь — это мужчины.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 марта подписал указ о введении режима чрезвычайного положения до 15 апреля в связи с коронавирусом. Дополнительно было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате.

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