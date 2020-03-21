Количество скончавшихся от коронавируса украинцев, находящихся за пределами страны, достигло трех, сообщает министерство иностранных дел Украины.

Как РИА Новости, pанее Минздрав сообщал о 41 подтвержденном случае заражения коронавирусом в Украине, три из них летальные. Больше всего случаев инфицирования COVID-19 зафиксировано в Черновицкой области.

«По состоянию на 22:00 (23:00 мск) 20 марта, три гражданина Украины за границей скончались», — говорится в оперативной информации о COVID-19 на странице МИД Украины в Facebook.

В общей сложности 146 украинцев находятся на карантине за пределами своей страны. 15 украинцев, находящихся за границей, проходят лечение, шестеро уже вылечились.

Minval.az