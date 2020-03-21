Российская атомная подводная лодка (АПЛ) «Александр Невский» проекта 955 (шифр «Борей») по своей малошумности уступает аналогичным американским субмаринам, а разговоры об обратном являются враньем, пишет в Live Journal пользователь mina030 (капитан 3-го ранга Максим Климов).

Cпециалист отмечает, что энергоустановка, которую получил «Александр Невский», фактически устанавливается на субмарины третьего поколения, которые еще во времена СССР уступали в акустическим характеристикам американским подлодкам.

Климов пишет, что российскими предприятиями была проведена очень серьезная работа по снижению шумности субмарин проекта 955, однако «ни о каком первенстве в вопросах скрытности говорить объективно не приходится, и все заявления об этом — очень большая неправда».

Таким образом эксперт обвинил во вранье экс-командира «Александра Невского» капитана 1-го ранга Василия Танковида, заявившего, что в 2015 году американские военные потеряли данную субмарину во время ее перехода с Северного флота на Тихоокеанский по Северному морскому пути.

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