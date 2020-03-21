Кыргызстан из-за пандемии коронавируса отменил пассажирское авиасообщение со всеми странами, кроме России, сообщили в РИА-Новости в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

«Введено временное ограничение на международные регулярные авиарейсы в/из Киргизии, данная мера принята в целях обеспечения защиты здоровья населения и недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории страны», — заявил представитель штаба.

По его словам, исключением для ограничения являются грузовые перевозки воздушным транспортом и чартерные рейсы для вывоза граждан Кыргызстана по решению республиканского штаба. А также рейсы Москва — Бишкек — Москва, Ош — Москва — Ош и Новосибирск — Бишкек — Новосибирск. Все они будут осуществляться один раз в неделю.

В Кыргызстана на данный момент выявлено 12 случаев инфицирования коронавирусом. Все зараженные вернулись в страну после паломничества к мусульманским святыням Саудовской Аравии и Кувейта.

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