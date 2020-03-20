Правительство Азербайджана приняло решение об отправке сотрудников некоторых государственных структур на внеочередные отпуска, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Кабинете министров страны.

«Для обеспечения более благоприятных условий по социальной изоляции граждан принято решение отправить сотрудников ряда государственных структур на внеочередной отпуск сроком на месяц – с 29 марта по 29 апреля», — сообщили в Кабмине.

Сотрудники будут направлены в неоплачиваемый отпуск с сохранением месячной зарплаты.

«Данные меры приняты для быстрого и полного предотвращения распространения коронавируса Covid-19», — добавили в Кабмине.

Minval.az