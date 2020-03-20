В Азербайджане продлены сроки каникул в учебных заведениях.

Об этом сообщили в пятницу в Оперативном штабе при Кабинете министров.

«В рамках мер по социальной изоляции, с целью предотвращения фактов инфицирования и для повышения эффективности принятых в этом направлении мер, было принято решение о приостановлении обучения во всех учебных заведениях страны, учебно-воспитательного процесса и связанных с ними мероприятий с 29 марта по 18 апреля (первый учебный день назначен на 20 апреля)», — говорится в сообщении.

Minval.az