21 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха ночью 5-7, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 до 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80, днем 50-55 процентов.

В регионах Азербайджана временами ожидаются дожди, на горных территориях снег. В некоторых восточных регионах ожидается снегопад интенсивного характера. Ветер восточный, временами с усилением. Температура воздуха ночью 3-8, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.

Minval.az