Начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев проинспектировал организацию служебно-боевой деятельности в воинских частях и подразделениях Газахского специального пограничного подразделения, а также встретился с пограничниками, проходящими службу на пограничных контрольно-пропускных пунктах.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы, личному составу было передано поздравительное послание президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в связи с праздником Новруз.

В ходе визита была проведена проверка выполнения задач по организации служебно-боевой деятельности и предотвращению провокаций противника, проделана работа по созданию необходимой погранично-защитной инфраструктуры, условий службы и быта военнослужащих, повышению боеготовности воинских частей, неприкосновенности государственной границы.Были даны необходимые инструкции для обеспечения безопасности личного состава.

Minval.az