Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о ряде мер в связи со снижением негативного воздействия пандемии коронавируса COVID-19 и вызванной ею волнений на мировых энергетических и акционерных рынках на экономику Азербайджана, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъекты предпринимательства.

Согласно распоряжению, с целью финансирования мер в связи со снижением негативного воздействия пандемии коронавируса COVID-19 и вызванной ею волнений на мировых энергетических и акционерных рынках на экономику Азербайджана, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъекты предпринимательства из государственного бюджета Азербайджана Кабинету министров выделяется один миллиард манатов.

Minval.az