Помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом Администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев прокомментировал предвзятое заявление докладчика Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Сунны Эварсдоттир об Азербайджане.

Хикмет Гаджиев сказал, что человек, о котором идет речь, превысив свой мандат, продемонстрировала предвзятое отношение к Азербайджану, стала угрожать нашей стране и злоупотреблять своей должностью для нападок на нашу страну.

«Хотел бы подчеркнуть, что азербайджанская сторона создала условия для конструктивного сотрудничества с С.Эварсдоттир и в 2019 году она совершила визит в нашу страну в качестве докладчика. Сожалеем, что С.Эварсдоттир не смогла правильно оценить доброе отношение Азербайджана и ее заявления в преддверии проведенных 9 февраля внеочередных парламентских выборов являются наглядным примером ее предвзятого отношения. Это неэтичное высказывание С.Эварсдоттир по сути беспочвенно, по существу предвзято, по тону совершенно неприемлемо. С.Эварсдоттир должна осознать, что она не имеет права говорить с Азербайджаном на языке угроз», — добавил Хикмет Гаджиев.

Помощник президента подчеркнул, что в ПАСЕ всегда были предвзятые силы, пытающиеся угрожать Азербайджану и осуществляющие деятельность против нашей страны. Однако они никогда не добивались своих грязных целей и исчезали с политической сцены. Их неудачное политическое будущее должно стать уроком и для С.Эварсдоттир.

Minval.az