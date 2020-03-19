Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление.

Как сообщает АПА, информация об этом опубликована на сайте организации.

«С учетом того, что в связи с исключительной ситуацией, возникшей в результате распространения COVID-19, личный представитель действующего председателя ОБСЕ приостановил проведение мониторингов, сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США)) призывают стороны строго соблюдать режим прекращения огня и выполнять обязательство воздержаться от любых провокаций, способных повысить напряженность. С учетом того, что медицинские источники региона должны быть сосредоточены исключительно на борьбе с распространением вируса и лечении больных, заразившихся вирусом, для снижения риска эскалации мы призываем стороны проявить высочайшую сдержанность, максимально используя средства прямой связи. Несмотря на серьезные ограничения, введенные на зарубежные поездки, сопредседатели будут непрерывно продолжать посреднические усилия, тесно контактировать друг с другом и со сторонами», — говорится в заявлении сопредседателей.

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