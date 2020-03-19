Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ «О мерах в связи с защитой здоровья населения и усилением борьбы против коронавирусной инфекции», в рамках которого будет создан Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно Указу, учреждается Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом.

Утверждается «Порядок формирования, управления и использования средств Фонда по поддержке борьбы с коронавирусом».

Определяется, что цель Фонда по поддержке борьбы с коронавирусом заключается в пресечении распространения коронавирусной инфекции в Азербайджане и обеспечении финансовой поддержки мер, осуществляемых в направлении борьбы с вирусом.

Кабинету министров поручено решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева с целью осуществления соответствующих мер по пресечению распространения коронавирусной инфекции из резервного фонда Президента, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год, Фонду по поддержке борьбы с коронавирусом первоначально выделяются 20 миллионов манатов.

Министерству финансов поручено в установленном порядке обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения.

Minval.az