Посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг поблагодарил правительство Азербайджана за излечение от коронавируса своего гражданина.

Глава дипломатического представительства выразил признательность в первую очередь за оперативную и эффективную помощь в деле благополучного возвращения в Германию из Баку Гамбургского хора девушек, а также других граждан Германии, сообщает Тренд. Вольфганг Маниг отметил, что в целом свыше 100 человек были возвращены в Германию чартерным авиарейсом.

Посол высоко оценил усилия, предпринятые для излечения гражданина Германии, у которого было установлено заражение коронавирусом, а также за заботу о его беременной супруге.

Гражданин Германии, у которого был установлен коронавирус, прибыл в Азербайджан из Ирана. Пациент, который был помещен в больницу особого режима, вылечился за короткий срок.

Согласно последним данным Оперативного штаба при Кабинете министров, в настоящее время 23 человека больных коронавирусом находятся под врачебным наблюдением в больницах особого режима. Соответствующие меры по их лечению продолжаются.

Minval.az