В рамках борьбы с коронавирусом (COVID-19) и в целях минимизации прямых контактов при оказании банковских услуг в Азербайджане местные банки не будут функционировать в дни празднования Новруз байрамы (20-28 марта нерабочие дни).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

При этом в целях обеспечения бесперебойности импорта и экспорта юридические лица смогут выполнять операции, связанные с расчетами, налогами, пошлинами и другими государственными платежами в электронном виде.

Minval.az