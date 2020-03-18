Личный представитель действующего председателя ОБСЕ по нагорно-карабахскому конфликту, рассматриваемому Минской группой ОБСЕ, посол Анджей Каспшик выступил с заявлением по поводу пандемии коронавируса, сообщает АПА.

В заявлении говорится: «Распространение инфекции COVID-19 привело к закрытию международных границ по всему региону, ограничениям на поездки для международного и местного персонала, а также ограничениям во избежание личных контактов для снижения риска заражения. С учетом вышеизложенного и после консультаций со сторонами проведение мониторинговых учений будет приостановлено до тех пор, пока эти ограничения не будут сняты. Тем временем я продолжаю поддерживать контакт с соответствующими военными структурами».

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