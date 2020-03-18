19 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, будет дуть северный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 8-10 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 8-10 градусов тепла.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, в горных местах снег, будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-7, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 2-7 градусов тепла.

Minval.az