Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Низаминского района города Баку.

Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселка Кешля Низаминского района города Баку из государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2020 год Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 850 тысяч манатов, передает пресс-служба главы государства.

Minval.az