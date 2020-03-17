Медики объяснили, чем новый тип коронавируса отличается от гриппа, простуды и аллергии, передает Москва 24.

Отмечается, что у заболевших коронавирусом часто наблюдается жар, сухой кашель и затрудненное дыхание, и лишь иногда пациенты с этим диагнозом жалуются на головную боль, боль в мышцах и в горле. При гриппе последние три симптома наоборот наблюдаются часто.

Кроме того, заболевшие COVID-19 не чихают, как и при гриппе, а вот при простуде и аллергии – чихание является частым симптомом.

У больных коронавирусом также редко наблюдается насморк, который часто присутствует при простуде, аллергии, и иногда при гриппе.

Уточняется, что при коронавирусе в редких случаях у пациентов бывает диарея, ее не бывает при простуде, а при гриппе она наблюдается иногда у детей.

Врачи подчеркивают, что не стоит паниковать и заниматься самолечением. Если симптомы болезни похожи на COVID-19, надо обратиться за помощью к медикам.

Ранее медики рассказали об осложнениях у пациентов, вылечившихся от коронавируса. У некоторых из них функции легких снизились на 20-30 процентов.

По последним данным, в мире насчитывается больше 170 тысяч инфицированных вирусом COVID-19 в 151 стране, больше шести тысяч заболевших скончались.

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