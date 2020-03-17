Азербайджан поднялся на 44-ю ступень, улучшив свои позиции в этом году на 16 ступеней в «Индексе экономической свободы», подготовленному Фондом «Наследие» (США).

Как передает АПА, Исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы сообщил, что Азербайджан входит в число 11 стран мира, которые усовершенствовали «Индекс экономической свободы».

Он отметил, что этот прогресс Азербайджана основан на достижениях по показателям свободы бизнеса, инвестиционной свободы.

Согласно «Индексу экономической свободы» Азербайджан опередил такие европейские страны, как Польша, Бельгия, Португалия, Испания и Франция.

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