Пленарные заседания Милли Меджлиса приостановлены.

Как сообщил АПА руководитель пресс-службы Милли Меджлиса Акиф Тевеккюльоглу, в соответствии с процедурой, законопроекты сначала обсуждаются в комитетах Милли Меджлиса, после чего принимается решение, и законопроекты рекомендуются к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса, затем выносятся на обсуждение на заседании:

«Если комитеты временно приостановили обсуждение законопроектов, то мы сообщим о времени проведения пленарного заседания Милли Меджлиса позднее. Пленарное заседание будет назначено после того, как комитеты возобновят работу».

Отметим, на сегодняшнем заседании председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сообщила о том, что в соответствии с инструкциями, содержащимися в письме премьер-министра, из-за угрозы коронавируса с сегодняшнего дня заседания комитетов и комиссий парламента приостановлены.

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