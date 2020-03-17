18 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром в некоторых местах туман, будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 7-9 градусов тепла.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-6, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем 2-6 градусов тепла.

Minval.az