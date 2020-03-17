С целью предотвращения распространения COVID-19 по причине временного приостановления взаимных поездок граждан Турции и Азербайджана воздушным и сухопутным путем 17 марта будет осуществлен чартерный рейс для возвращения граждан Азербайджана в страну.

Как сообщили из «Турецких авиалиний», на рейс в Баку будут допущены только граждане Азербайджана, а на рейс в Стамбул — граждане Турции.

TK 68 90-91 IST-GYD — 11:00 (по местному времени) только для граждан Азербайджана

TK 68 90-91 GYD-IST — 15:50 (по местному времени) только для граждан Турции

Minval.az