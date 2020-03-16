Россия прорабатывает с Азербайджаном вопрос поставки вертолетов, сообщил в интервью «Интерфаксу» глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Глава ФСВТС добавил, что военно-техническое сотрудничество с ближайшими соседями развивается достаточно динамично: «если взять все страны СНГ, то наш портфель оценивается примерно в $2 млрд».

Глава ФСВТС отметил, что продолжается взаимодействие с Азербайджаном — в основном, оно сосредоточено на послепродажном обслуживании, создании сервисного центра для техники сухопутных войск и центра по ремонту вертолётной техники семейства Ми-8. «Но одновременно с этим прорабатывается и возможность поставки финальной продукции», — сказал он.

«Армении также передали Су-30СМ, стрелковое оружие, запасные части для вертолетов Ми-17, провели капитальный ремонт ранее поставленной авиатехники. Кроме того, было проведено обучение их специалистов по эксплуатации «Корнетов»», — сказал Шугаев.

Minval.az