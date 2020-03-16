В рамках мер по предотвращению распространения инфекции коронавируса (COVID-19), считающегося глобальной пандемией, было ограничено авиасообщение между несколькими странами, отложены авиарейсы.

Как сообщили АП«Азерпочт» приостановил прием международных почтовых отправлений

А в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, в связи с этим стала невозможной отправка международных почтовых отправлений.

Принимая это во внимание, с 16 марта во всех почтовых отделениях ООО «Азерпочт» и центрах по оказанию услуг «Шебеке» приостанавливается прием международных почтовых отправлений.

Отметим, прием и отправку международных отправлений ООО «Азерпочт» осуществляет исключительно посредством воздушного транспорта.

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