В соответствии с решением о закрытии 15 марта 2020 года в 17:00 по турецкому времени контрольно-пропуского пункта Сарп на турецко-грузинской границе, на границе ограничен проезд рейсовых автобусов Стамбул-Баку.

Как сообщает АПА со ссылкой на информацию, распространенную Государственной службой автомобильного транспорта, сегодня в 14:30 ввиду определенных мер безопасности было дано разрешение на проезд транзитом через границу Грузии автобусов с государственными номерными знаками 99 JH 866 и 34 EK 7002, принадлежащих компаниям «Vardar» и «Metro».

В связи с тем, что автобусу турецкой компании «Metro» не разрешили проехать транзитом через границу, Министерство экономики и устойчивого развития Грузии предоставило специальный автобус для его пассажиров.

На АЗС SOCAR в городе Ланчхути в Грузии, пассажиры могут отдохнуть, они будут обеспечены водой и необходимым питанием.

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