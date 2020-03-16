17 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, будет пасмурно, в основном без осадков. Однако вечером и ночью местами возможны дожди. Будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер,.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 4-6, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 766 мм до 771 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди. В горных и предгорных районах возможен снег, в некоторых районах интенсивный. Местами будет туман. Будет дуть усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-6, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 2-5, днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Minval.az