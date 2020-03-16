Американский актер Том Холланд, исполнитель роли Человека-паука, раскрыл подробности третьей части фильма о супергерое из комиксов Marvel, сообщает РИА Новости со ссылкой на ET Canada.

«Мы приступим к съемкам в июле этого года. Они начнутся в Атланте (США). Что касается моего появления в других проектах Marvel, не уверен, что в студии сделают мне такое предложение,» — прокомментировал Холланд.

Актер подтвердил, что в блокбастер вернется Зендая. В предыдущих фильмах она исполнила роль Мишель «Эм-Джей» Джонс, подруги Питера Паркера.

«Не думаю, что между нашими героями будут отношения», — уточнил он.

В 2015 году Marvel и Sony объявили о партнерстве между студиями, в результате которого появились «Человек-паук: Возвращение домой» и «Человек-паук: Вдали от дома». Вторая часть франшизы стала единственным фильмом об этом супергерое, который заработал в мировом прокате более миллиарда долларов.

Выход третьей части запланирован на июль 2021 года.

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