По состоянию на 15 марта, без ограничений можно пересечь границы России с тремя странами — Азербайджаном, Беларусью и Финляндией, пишет «Медуза».

На границах с еще 11 странами — Грузией, Латвией, Литвой, Казахстаном, Китаем, Монголией, Норвегией, Польшей, Северной Кореей, Украиной и Эстонией — действуют те или иные ограничения.

Так, например, с 16 марта закрывается граница между Россией и Грузией, исключение будет сделано только для граждан, возвращающихся в свои страны. Границу с Казахстаном больше нельзя пересечь по внутренним документам, требуется загранпаспорт. Исключение сделано для граждан РФ и Казахстана, возвращающихся в свои страны. Границу между РФ и Латвией россияне и латвийцы, возвращающиеся домой, могут пересечь только на личном автотранспорте или пешком.

Кроме того, полностью остановлено или ограничено пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и рядом стран, включая Украину, Латвию, Грузию, Китай, Монголию и ряд других.

Ограничено и авиасообщение, в первую очередь со странами, закрывшими свои границы, например, с Норвегией, Латвией, Литвой, Эстонией и Чехией, которые закрыли въезд на свою территорию для иностранцев без ВНЖ.

Россия ограничила сообщение и со странами ЕС, которые не закрывали границы, исключение сделано только для прямых регулярных рейсов из столиц стран-членов Евросоюза в московский аэропорт Шереметьево терминал F, а также чартеров.

Minval.az