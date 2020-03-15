В связи с распространением коронавируса начал работу номер «горячей линии» посольства Азербайджана в Бельгии.

Как говорится в сообщении посольства, для того, чтобы оперативно отвечать на возможные обращения проживающих, обучающихся и временно проживающих в Бельгии граждан Азербайджана создана «горячая линия», которая действует 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Номер «горячей линии»: +32484412661.

Также «горячая линия» создана в посольстве Азербайджана в ФРГ.

Гражданам Азербайджана, находящимся в поездке на территории Германии, а также всем лицам, нуждающимся в срочных консульских услугах, рекомендовано обращаться на «горячую линию» по номеру +493021916158

Minval.az