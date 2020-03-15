Почти пять тысяч человек (а точнее, 4822 человека) обратились в Государственную миграционную службу АР (ГМС) для получения азербайджанского гражданства и определения своей гражданской принадлежности, сообщили Sputnik Азербайджан в ГМС.

При этом, данные отражают число желающих получить зеленый паспорт, обратившихся только за период с января по февраль текущего года. Отметим, что за два первых месяца 2019 года в ГМС для определения своей гражданской принадлежности обратились 3933 человека. Таким образом, спрос на эту услугу госслужбы вырос за год примерно на четверть.

В том числе стало больше азербайджанцев, возвращающихся на родину. Следует отметить, что с начала года в рамках программы реадмиссии в республику возвращены 70 человек, в то время как за аналогичный отчетный период 2019 года, не найдя пристанища в Европе, в страну вернулись 46 человек.

Далее, в нашу страну прибыло и больше иностранцев — причем задолго до того, как Азербайджан ужесточил визовый пограничный режим в связи с распространением коронавируса. Так, с января по февраль 2020 года Азербайджан посетили 426 тысяч приезжих. Сейчас, по очевидным причинам, эти цифры сократились в несколько раз. При этом иностранные граждане все реже обращаются к азербайджанским властям для получения статуса беженца в Азербайджане. В то же время 314 иностранцев обратились для получения постоянного вида на жительство. Возможно, это связано в том числе с тем, что до двух лет сократились сроки, нужные на то, чтобы получить данный документ.

Minval.az