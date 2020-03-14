Завершено строительство туннеля на автомобильном переезде у железнодорожной станции «Сабунчи» в одноименном районе Баку, рядом с бывшим «Комсомольским кругом».

Как сообщили в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские железные дороги», трехполосный автомобильный туннель, построенный на пересечении улиц Асафа Асадуллаева и Гамбая Везирова, уже открыт для движения.

Он построен для обеспечения непрерывного и безопасного движения как автомобилей, так и электричек, чтобы машины не ждали на переезде прохождения поезда.

Общая длина туннеля составила 280 метров, ширина – 15,5 метра, высота – 6 метров. Для пешеходов в туннеле есть пешеходная дорожка шириной 1,30 метра.

Из трех полос две ведут из поселка Бакиханова в Сабунчи, одна – в обратном направлении.

Minval.az