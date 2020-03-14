15 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, будет пасмурно, местами ожидается туман и изморось, днем в основном без осадков. В течение дня будет дуть умеренный северо-западный ветер, временами усилится.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 6-10, днем 12-15 градусов тепла, в Баку ночью 6-9, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 мм ртутного столба до 763 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 75-85%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди. В горных и предгорных районах возможен снег, в некоторых восточных районах интенсивный. Местами будет туман. Будет дуть местами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 5-10 градусов тепла.

Minval.az