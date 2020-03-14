Сегодня состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе телефонного разговора главы государств обменялись информацией о мерах, предпринимаемых в целях борьбы с коронавирусной инфекцией.

Президенты договорились о временной приостановке с 00.00 часов 15 марта взаимных поездок граждан Турции и Азербайджана с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, передает пресс-служба президента Азербайджана.

Главы государств выразили удовлетворение развитием братских и дружеских связей между Азербайджаном и Турцией.

Minval.az