Задержаны лица, занимавшиеся незаконным обменом валюты.

Согласно совместному сообщению, предоставленному АПА пресс-службам Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками Службы государственной безопасности и Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре 13 марта 2020 года, было установлено, что в арендуемой комнате в административном здании филиала ОАО «Амрахбанк» «Азадлыг», расположенного на территории Насиминского района столицы, группа лиц осуществляет незаконные операции по обмену валют.

Во время обыска, проведенного с согласия руководства филиала, было обнаружено и изъято в качестве материального доказательства 697 тыс. долларов США, 345 тыс. манатов, 85 тыс. евро, 280 фунтов стерлингов, 10 млн. российских рублей, 19 тыс. турецких лир, 7 тыс. дирхамов ОАЭ, 3 тыс. саудовских риалов и другие иностранные валюты, а также книжка, в которой велась «черная бухгалтерия».

В ходе предварительного расследования возникли обоснованные подозрения в том, что Махир Ибрагимов, Вугар Гадиров и Анвар Идаятзаде, не являющиеся работниками данного банка, занимались незаконной валютообменной деятельностью без получения специального разрешения (лицензии).

По данному факту в связи с расследованием уголовного дела, начатого в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, Махир Ибрагимов, Вугар Гадиров и Анвар Идаятзаде были задержаны в качестве подозреваемых по статье 192.2.1 (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации (постановки на налоговый учет) в порядке, установленном законодательством Азербайджанской Республики, либо без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением условий лицензирования или используя без специального разрешения предметы, гражданский оборот которых ограничен, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству, а также совершенное с получением дохода в значительных размерах).

Также в ходе следствия будет обеспечено расследование специалистами Центрального банка Азербайджанской Республики участия сотрудников филиала ОАО «Амрахбанк» «Азадлыг» в указанных незаконных действиях.

Просьба гражданам, столкнувшим с такими незаконными действиями, сообщить на «горячую линию 161» Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

Minval.az