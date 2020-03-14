Центры службы ASAN и ASAN Kommunal будут работать в особом режиме.

Как сообщили АПА в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, учитывая сообщение Оперативного штаба при Кабинете Министров от 13 марта 2020 года в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также рекомендации Всемирной организации здравоохранения по закрытию мест массового скопления людей, деятельность Центров службы ASAN и ASAN Kommunal, созданных при Государственном Агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики, будет ограничена с 15 по 19 марта.

Minval.az