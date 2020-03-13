«В отличие от мира, в Азербайджане нет пандемии».

Об этом сегодня на пресс-конференции, организованной Оперативным штабом при Кабинете Министров сказал руководитель пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов.

Он отметил, что в стране запрещается проведение многих массовых мероприятий, свадеб, спортивных мероприятий: «Запрещается проводить поминки в помещениях, за исключением похорон. Маркеты, магазины продолжат работу, в кафе и ресторанах запрещается проводить торжественные мероприятия».

Руководитель пресс-службы Кабинета Министров подчеркнул, что от всех граждан требуется соблюдать особый режим: «Против тех, кто не соблюдает особый режим, будут приниматься меры. По сравнению с другими странами мы принимаем опережающие меры для сохранения относительно выгодной ситуации. Некоторые страны не приняли своевременные решительные меры, поэтому ситуация в них приобрела характер пандемии, они начали принимать меры, когда ситуация вышла из-под контроля. А наша страна применяет стратегию опережения событий».

И.Мамедов отметил, что СМИ должны относиться к этому вопросу с точки зрения безопасности нашей страны, а не с намерением собрать как можно больше зрителей и читателей: «В случае попыток распространять дезинформацию, создать ажиотаж со ссылкой на анонимные источники правоохранительные органы примут соответствующие меры. Отмечу еще один момент. В связи с приостановкой учебного процесса в ряде стран студенты возвращаются в Азербайджан. В целом, переход на особый режим осуществлен для опережения событий».

Minval.az