Коронавирус COVİD-19 стремительно распространяется между странами мира. Долгий инкубационный период вируса, темпы распространения и тот факт, что вакцина от него все еще не разработана, вынуждает государства принимать более серьезные меры. Учитывая, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в связи с коронавирусом глобальную пандемию и исходя из рекомендаций ВОЗ по пресечению распространения вируса возникла необходимость в ряде неотложных мер. В связи с этим было принято решение сроком на один месяц отменить массовые мероприятия. От государственных и частных структур, граждан требуется серьезно соблюдать особые правила.

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит ряд мероприятий по социальной изоляции, которые будут применены на территории страны с 00:00 14 марта 2020 года:

• отменяются все массовые мероприятия по стране, в том числе культурно-спортивные мероприятия, изменяется дата уже назначенных мероприятий;

• приостанавливается деятельность кинотеатров, музеев и театров, развлекательных центров, спортивных залов по стране;

• запрещено проведение всех свадебных торжеств на территории страны ( за исключением свадебных торжеств, назначенных ранее на 14 и 15 марта 2020 года);

• за исключением похоронных церемоний, запрещено проведение поминальных церемоний в церемониальных залах, палатках и других закрытых пространствах;

• рабочий режим в ресторанах и кафе устанавливается до 21:00 и правил, которые будут обнародованы для этих мест, обязателен для соответствующих государственных структур;

• запрещено проведение массовых мероприятий в ресторанах и кафе;

• приостанавливается деятельность клубов и баров, работающих после 21:00;

• обязательно соблюдение и осуществление правил деятельности торговых центров, работающих в стране, которые будут обнародованы соответствующими государственными структурами;

• в рабочем режиме аптек, продовольственных магазинов, маркетов и супермаркетов изменений не будет;

• деятельность общественного транспорта будет осуществляться в соответствии с правилами, которые будут обнародованы соответствующими государственными структурами;

• запрещено посещение близкими больных лиц, получающих лечение в медицинских учреждениях;

частные медицинские учреждения должны работать в условиях координации с Министерством здравоохранения и Объединением управления медицинских территориальных отделений (TƏBİB), необходимо обеспечение высокого уровня подготовки для любых возможных случаев;

необходима подготовка особых правил для деятельности в отмеченный период государственных и частных структур, банков, объектов общественного питания и др., рассмотрения обращений граждан, их приема, внутренних встреч и собраний; В отношении лиц, получающих лечение в больницах особого режима с диагнозом коронавирус, и нарушающих правила карантина, будут применяться меры наказания. В то же время, в отношении средств массовой информации, в том числе пользователей социальных сетей, преследующих цель формирования ложных мнений в обществе и намеренно распространяющих информацию такого типа, будут применены самые строгие меры. От наших граждан и средств массовой информации требуется быть максимально ответственными в нынешней ситуации, возникшей во всем мире, и оказывать всестороннюю поддержку мерам, принимаемым государством. Так, в чрезвычайной ситуации, возникшей в настоящее время на почве коронавируса, важны не только меры, принимаемые государством, но и шаги, работа, проводимая всем нашим социально ответственным обществом. Все рекомендации, обращения и решения Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики должны беспрекословно выполняться.

Minval.az