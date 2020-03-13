Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров возглавляет резервный список гроссмейстеров, который подготовлен для замены участников турнира претендентов.

Об этом заявил президент президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.

Ранее из-за коронавируса от участия в турнире отказался Теймур Раджабов. Его заменил француз Максим Вашье-Лаграв.

«Мы надеемся, что никаких замен больше не будет. Но, конечно, регламентом предусмотрен резервный список. И замены возможны до начала турнира. Если не ошибаюсь, первым в списке идет Шахрияр Мамедьяров», — цитирует «Матч ТВ» Дворковича.

Турнир претендентов стартует в Екатеринбурге 16 марта. Победитель турнира сыграет титульный матч с чемпионом мира Магнусом Карлсеном из Норвегии.

Minval.az