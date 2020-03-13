Освобожден от должности главы Государственной страховой коммерческой компании Мамед Ахмед оглу Мамедов.  Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Minval.az