Министерство образования Азербайджана обратилось к школьникам в связи с трансляцией уроков по телевидению.

Как сообщили в министерстве, в рамках программы «Время уроков» на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş продолжается трансляция видеуроков, передает Trend.

Телеуроки, которые стартовали при организационной поддержке министерства образования 11 марта, пять дней в неделю транслируются на канале Mədəniyyət с 10:00 до16:00, а на ARB Günəş — с 14:00.

«Уважаемые ученики, министерство образования рекомендует держать под контролем учебный график. Ученики, которые не смогли посмотреть передачу по телевизору, могут ознакомиться с ее записью на портале министерства образования, а также видеоуроки, проведенные 11, 12 и 13 марта доступны в интернете по ссылке», — говорится в обращении министерства образования.

Minval.az