Посольство Польши в Азербайджане в связи с пандемией COVID-19 временно приостанавливает прием обращений для получения визы.

Об этом говорится на странице посольства в Facebook.

«Консульство и Отдел польской диаспоры заявляют, что с 16 марта до 29 марта 2020 года в связи с угрозой коронавируса приостанавливается прием граждан и обращений для получения национальной визы.

Обращения в связи с шенгенской визой будут приниматься только в срочных и обоснованных случаях (решение консула)», — указывается в информации посольства.

Minval.az