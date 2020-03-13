В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Эльнура Сулейманова, убившего из огнестрельного оружия 4 человек на рынке в Агстафинском районе.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Дадаша Иманова был зачитан приговор.

Суд приговорил Э.Сулейманова к пожизненному лишению свободы.

Отметим, инцидент произошел 17 июня прошлого года на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Агстафинского района.

Э.Сулейманов убил из огнестрельного оружия работавших на рынке жителей села Садыхлы Шаргию Мусаеву, ее сыновей Новруза и Шамиддина, а также жительницу села Аггель Зейнаб Джалилову, тяжело ранил еще 5 человек. Получившему пулевое ранение в результате стрельбы Нусрету Мухаммед оглу Исаеву (1951 г.р.) ампутировали ногу.

В ходе предварительного расследования было установлено, что это тяжкое преступление с использованием автомата «Калашникова» совершил житель села Садыхлы Агстафинского района Эльнур Сулейманов с целью мести на почве личных взаимоотношений.

В результате оперативно-розыскных мероприятий Э.Сулейманов добровольно явился в Агстафинское районное отделение полиции и сдался, передал следственному органу огнестрельное оружие, использованное им при совершении преступления.

Minval.az