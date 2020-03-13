У 4 граждан Азербайджана, вернувшихся из Ирана и Италии, выявлены факты заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом говорится в заявлении Оперативного штаба при Кабмине.

«Эти лица помещены в больницы особого режима, в настоящее время их состояние нормальное, принимаются соответствующие меры для лечения.

Состояние гражданина Азербайджана 1938 года рождения, ранее помещенного в больницу особого режима, остается стабильно тяжелым. Пациент находится под строгим контролем и принимаются необходимые меры по лечению.

Другие лица, у которых выявлена коронавирусная инфекция, продолжают лечение в больницах особого режима, их здоровье строго контролируется», – говорится в сообщении.

Minval.az