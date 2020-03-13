Армянские агрессоры совершили новую провокацию — на сей раз на нахчыванском участке государственной границы Азербайджана и Армении. Как сообщили в Минобороны Азербайджана, ВС Армении грубо нарушили режим прекращения огня и подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок позиции Отдельной общевойсковой армии Нахчывана — со склонов гор Тежгар и Багарсыг Араратского района Армении. В ответ азербайджанские военнослужащие приняли решительные меры, оперативная обстановка под контролем ВС Азербайджана, последствия уточняются.

Напомним: Армения уже устраивает подобные провокации на Газахском направлении, подвергая обстрелу боевые посты азербайджанских пограничников и жилые дома. Здесь в результате армянских обстрелов погибли трое азербайджанских военнослужащих. А после того, как в результате ответного огня азербайджанских пограничников был убит армянский контрактник Зограб Сианосян, МИД Армении попытался обвинить во всем Азербайджан.

Теперь провокации начались и на нахчыванском участке. И как это понимать? Что происходит? Кому адресованы устроенные Иреваном «игры с огнем» на границе? Армянским стратегам ударила в голову собственная безнаказанность?

Только вот куда больше вся эта опасная «игра с огнем» напоминает «провокацию от безысходности». Участник первой карабахской войны, полковник-лейтенант в отставке Назим Байрам в беседе с азербайджанскими журналистами предположил: причина трагических инцидентов в том, что Армения попросту теряет контроль над стратегическими позициями на границе. Как полагает отставной офицер, азербайджанские пограничники на Газахском направлении стремятся продвинуть свои позиции вперед, что позволит взять под огневой контроль стратегические объекты и дороги на армянской стороне. И вот на это Армения и отвечает снайперским огнем. Добавим от себя: еще в августе 2019 года, накануне столетия пограничных войск Азербайджана, было официально заявлено, что наша страна вернула под свой контроль на Газахском направлении огромные территории, ранее оккупированные Арменией, более того, сегодня Азербайджан держит под огневым контролем находящиеся уже на территории Армении стратегические дороги и трубопровод, по которому в эту страну доставляется российский газ. Еще раньше, весной 2018 года, уже на Нахчыванском направлении была проведена блестящая Гызылгая-Гюннютская операция, в результате которой Армению постигла настоящая «логистическая катастрофа». Так что выбор точек для армянской провокационной активности весьма показателен. Наконец, «игру с огнем» Иреван начинает на фоне своего очевидного дипломатического поражения. Блестящая победа Ильхама Алиева и прилюдный провал Никола Пашиняна на дебатах в Мюнхене — пример яркий, но далеко не единственный. Так что иреванским стратегам самое время пытаться «перевернуть доску». особенно с помощью друзей и покровителей. «Игры с огнем на границе» — это еще и лучший способ проверить реакцию ОДКБ. Тем более что возглавляет этот блок не «свой в доску» генерал Бордюжа и тем более не Юрий Хачатуров, а Станислав Зась, представитель Беларуси. Он, правда, посетил Иреван и даже заверил, что гарантии совместной защиты для Армении вполне в силе, но Иревану хотелось бы конкретики. Вот и устраивают местные «стратеги» этакую проверку реакции ОДКБ на границе. А в случае с Нахчываном есть и своя специфика. Здесь присутствует еще и «турецкий фактор», закрепленный не только границей, но и Карским договором. Армянские издания, близкие к «команде» Пашиняна, и не думают скрывать своих планов по захвату этого региона. И теперь, на фоне поражения России в Идлибе, вполне могли сделать ставку на желание РФ взять за это реванш и открыто провоцировать Кремль на «горячий сценарий». Во всяком случае, армянские эксперты, в особенности близкие к пророссийским кругам, уже стращают местную слабонервную публику, будто бы «турецкие планы нападения на Армению не пылятся на полках». Только вот при этом в Иреване на минуточку забыли, что агрессор в регионе — это сама Армения. А территориальные захваты и оккупация чужих земель — дело априори небезопасное, в особенности если расклад сил меняется не в пользу агрессора. Излишне напоминать: если в результате армянской же «игры на обострение» напряженность дойдет до «красной черты», Иревану уж точно придется иметь дело с азербайджанской армией. И да, внешняя помощь может и не прийти.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az