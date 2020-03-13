14 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Прогнозируется умеренный южный ветер, временами с усилением.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-9, днем 12-16 градусов тепла, в Баку ночью будет 7-9, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 762 до 754 мм ртутного столба, ночью относительная влажность — 65-75%, днем 50-60%.

Завтра в северных и западных районах Азербайджана ожидаются осадки, в горных районах возможен снег. Местами ожидается туман. На отдельных территориях скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 1-6, днем 7-11 градусов тепла.

Minval.az